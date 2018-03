Rebocador posicionado para nova tentativa de desencalhar navio

Leonor Paiva Watson Hoje às 16:15 Facebook

Twitter

As operações para tentar desencalhar o navio espanhol Betanzos, na foz do rio Tejo, no Bugio, recomeçaram ao final da manhã desta terça-feira. Todo o equipamento de reboque foi colocado na embarcação e o rebocador posicionou-se, tendo já passado o cabo em todo os pontos necessários.

"Antes de começar a tentar desencalhar é preciso, no entanto, fazer algumas manobras para perceber as respostas que o navio dará. Esta é um operação muito delicada", avançou Fernando Pereira Fonseca, comandante da Capitania de Lisboa.

Pereira Fonseca adiantou, ainda, que pela meia-noite, altura da preia-mar, será feita mais uma tentativa para desencalhar o Betanzos.

Recorde-se que esta embarcação, com dez tripulantes a bordo, encalhou na madrugada da passada terça-feira, à saída da barra de Lisboa, depois de ter sofrido uma falha total de energia, tendo ficado à deriva.

Logo nessa terça-feira começaram as operações para o tentar desencalhar, mas sem efeito. Nos últimos oito dias, foram feitas várias tentativas, mas todas infrutíferas.

De acordo com o porta-voz da Capitania de Lisboa, a bordo do navio estão 130 toneladas de combustível e 20 toneladas de resíduos oleosos. O risco de derrame é, no entanto, diminuto, visto que "os tanques estão todos isolados". Além disso, "não há estragos na estrutura do navio".