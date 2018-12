Revistas e acesso condicionado na passagem de ano em Lisboa

Inês Banha Hoje às 13:12 Facebook

A PSP vai revistar todas as pessoas que, de segunda para terça-feira, queiram festejar a passagem de ano na Praça do Comércio, em Lisboa.

Tal como no ano passado, estarão proibidas garrafas de champanhe no interior do recinto, que terá 55 mil m2 e nove portas de entrada, anunciou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o comandante da 1.ª Divisão de Lisboa da PSP, Paulo Flor. O superintendente recomenda ainda que, dentro do possível, os foliões evitem levar carrinhos-de-bebé para o local. As mochilas não deverão ter uma dimensão superior a uma folha A3 e os chapéus-de-chuva com haste comprida deverão ser deixados em casa.

No total, são esperadas mais de 200 mil pessoas na última de três noites de festejos, com a primeira a acontecer já este sábado. Durante o fim de semana, será mais fácil aceder à Praça do Comércio, mas "poderão existir revistas de pessoas aleatórias".

As restrições no trânsito começam a notar-se já no fim de semana, com o corte total do trânsito na Praça do Comércio no sábado e no domingo, entre as 20.30 e as 00.30 horas. No dia 31, os condicionamentos começam pelas 17 horas, com os condutores a não poderem ir além do fim da Avenida D. Carlos I, do viaduto de Santa Apolónia e da Praça dos Restauradores.

A expectativa é de que a circulação seja retomada pelas 5 horas de terça-feira, sublinhou o comissário Luís Gancho, da Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa, acrescentando que, no primeiro dia do ano, a fiscalização rodoviária será reforçada. "Se beber, não conduza", apelou.

Durante a noite, existirão ainda, nos perímetros exterior e intermédio do recinto, barreiras para impedir eventuais atropelamentos intencionais, confirmou o superintendente Paulo Flor.

A animação da noite de passagem de ano em Lisboa estará a cargo, em 2018, de Daniel Pereira Cristo com Tatanka, João Só e Ana Bacalhau e, já em 2019, de Richie Campbell, Dengaz, Mishlawi, Plutónio e DJ Dadda. O fogo-de-artifício irá durar, segundo a Câmara Municipal, 12 minutos.

No sábado, Branko convida para o palco Cachupa Psicadélica, Dino D'Santiago, Carlão e Sara Tavares e, no domingo, é a vez de atuar a Orquestra Metropolitana de Lisboa, com os solistas Carlos Guilherme (tenor) e Elisabete Matos (soprano).

A entrada é gratuita.