Ricardo Veludo será o novo vereador do Urbanismo na Câmara de Lisboa

O coordenador do Programa de Renda Acessível da Câmara de Lisboa, Ricardo Veludo, vai substituir Manuel Salgado como vereador do Urbanismo, disse esta quarta-feira fonte oficial da autarquia.

Manuel Salgado, vereador do Urbanismo desde 2007, vai abandonar o cargo em setembro, de forma a assegurar uma transição de pasta tranquila, acrescentou a mesma fonte.

O arquiteto, de 75 anos, é vereador do Urbanismo na Câmara de Lisboa desde as eleições intercalares de 2007, tendo também sido vice-presidente da autarquia até às autárquicas de 2013, ano em que Fernando Medina, atual presidente, passou a ser o braço direito de António Costa, então líder do executivo municipal socialista.

Além do cargo de vereador, Salgado é também presidente do conselho de administração da empresa municipal Lisboa Ocidental SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana.

O futuro vereador Ricardo Veludo tem 47 anos e é licenciado em engenharia do território pelo Instituto Superior Técnico, sendo atualmente docente na Escola Superior de Atividades Imobiliárias.

Iniciou funções na Câmara Municipal de Lisboa em 2013 para dar apoio administrativo na área da habitação e do desenvolvimento local, no gabinete da vereadora Paula Marques.

Posteriormente, transitou para o gabinete das Finanças, responsabilidade do atual vice-presidente da Câmara de Lisboa, João Paulo Saraiva.

Atualmente, Ricardo Veludo coordena o Programa de Habitação Acessível da Câmara Municipal de Lisboa.

Antes de chegar à câmara da capital colaborou com o município de Sines, tendo participado na elaboração de vários estudos e planos.