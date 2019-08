Santa Casa abre clínica de saúde oral gratuita para jovens até 18 anos

Hoje às 14:56 Facebook

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa abriu, esta terça-feira, no centro da cidade, uma unidade de medicina dentária com consultas gratuitas para todas as crianças e jovens até aos 18 anos que vivam ou estudem no concelho.

O acesso e as consultas são gratuitos para todos, com exceção da área de ortodontia (como os aparelhos de correção dos dentes), serviço que só será gratuito para os beneficiários de abono de família.

O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Edmundo Martinho, estima que a unidade de saúde oral de Lisboa poderá dar cerca de 50 mil consultas por ano.

Em declarações aos jornalistas após a inauguração, que contou com a presença da ministra da Saúde, Marta Temido, e do ministro do Trabalho e Solidariedade Social, Vieira da Silva, o provedor admitiu a possibilidade de abrir mais centros em Lisboa ou até de alargar os beneficiários para concelhos da Grande Lisboa.

A equipa da clínica SOL (serviço odontopediátrico de Lisboa) é composta por 10 médicos dentistas, três higienistas orais, dois assistentes dentários, um auxiliar e quatro administrativos, todos eles com dedicação a tempo inteiro.

Situada na Avenida Almirante Reis, no centro da cidade, a unidade vai funcionar de segunda a sexta-feira das 8 horas às 20 horas e no sábado até às 13 horas.

Além de realizar cerca de 50 mil consultas ano, a Santa Casa traça como objetivo diminuir em pelo menos 60% a prevalência de cáries dentárias até 2025 no concelho de Lisboa.

O funcionamento deste serviço será todo assegurado pelo orçamento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, segundo Edmundo Martinho, que estima um custo anual de cerca de 700 mil euros.