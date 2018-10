Santa Casa abre pólo dedicado ao empreendedorismo em Lisboa

Leonor Paiva Watson Hoje às 20:34 Facebook

Twitter

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) inaugurou esta segunda-feira, oficialmente, a Casa do Impacto, um pólo dedicado ao empreendedorismo.

A Casa do Impacto integrará escritórios de startups, formação, co-work, experimentação e investimento. O objetivo deste projeto é agregar, no mesmo espaço físico, várias entidades da área do empreendedorismo social, desde os empreendedores às instituições do terceiro setor, universidades, empresas, investidores, filantropos e autarquias.

A ideia é, portanto, "contribuir para que todos os atores possam trabalhar juntos na criação de projetos com impacto social", pode ler-se no comunicado enviado às redações.

Edmundo Martinho, provedor da Santa Casa, explicou, entretanto, que este espaço "pretende criar as condições necessárias ao desenvolvimento de soluções inovadoras que constituam novas respostas sociais, adequadas aos desafios contemporâneos".

A Casa do impacto vai igualmente contribuir para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, promovida pelas Nações Unidas, "através da promoção de novas soluções para problemas da sociedade, em áreas tão diversas como a Saúde, Educação, empregabilidade, ambiente, combate à exclusão social, entre outros", pode ainda ler-se na mesma nota enviada à imprensa.