Santa Maria não recebeu doente de Gaia por incapacidade de resposta

O hospital de Santa Maria, em Lisboa, justificou o facto de não ter recebido um doente grave que acabou por ser enviado para Gaia, referindo que está a atravessar um período de funcionamento que "não é normal", numa alusão à greve dos enfermeiros.

Um doente com uma lesão grave numa mão, decorrente de um acidente de trabalho com uma rebarbadora, foi enviado do hospital de S. José, Lisboa, para Gaia, por avaria de um microscópio e por indisponibilidade de outros dois hospitais na capital, o Santa Maria e o São Francisco Xavier.

"É público que estamos a atravessar um período que não é de funcionamento normal. Mas anteriormente a este caso, tínhamos aceite dois outros casos de intervenções também de elevada excelência, com grande durabilidade e mesmo com restrição na nossa capacidade operacional cirúrgica. Desta vez não era possível alienarmos oito horas de uma das três salas que tínhamos para responder à urgência", afirmou à agência Lusa o presidente da administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, que integra o Santa Maria.

O Centro Hospitalar de Lisboa Norte é um dos cinco do país onde decorre a greve de enfermeiros em blocos operatórios, que se arrasta há três semanas e vai durar até final do mês.

De acordo com o administrador, a decisão de não receber o doente vindo do São José foi tomada pela equipa clínica e mereceu a concordância da administração, embora Carlos Martins rejeite falar em recusa do doente.

"Não recusámos o doente. À terceira não conseguimos, pela programação de urgência que tínhamos. Embora seja inopinada, temos diariamente mil doentes em urgência e respondemos de Melgaço a Maputo. A avaliação feita foi essa e o doente foi tratado com o que de melhor há no Serviço Nacional de Saúde (SNS)", acrescentou Carlos Martins.

Segundo documentos a que a agência Lusa teve acesso, o caso aconteceu na quarta-feira com um homem de 38 anos, que sofreu um trauma grave na mão direita que necessitava de cirurgia.