Sapadores registam 43 inundações em Lisboa em três horas

Hoje às 17:51 Facebook

Twitter

Os Sapadores Bombeiros de Lisboa registaram, entre as 14 e as 17 horas desta quinta-feira, 43 inundações na capital, sendo que 31 são na via pública e 12 em espaços privados.

"As situações piores registaram-se nos túneis da Avenida de Berlim e no do Campo Pequeno, mas já estão ambos desimpedidos e abertos ao trânsito", adiantou à Lusa o chefe daquele regimento, José Rocha.

Este responsável acrescentou ainda que, além dos dois túneis, "a situação esteve mais complicada na Praça de Espanha e no cruzamento da Avenida dos Estados Unidos com a Gago Coutinho".

José Rocha espera que, "a partir das 18 horas, as condições meteorológicas melhorem, tal como está previsto", mas, entretanto, alerta para o "cuidado na circulação rodoviária".