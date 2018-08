Segunda Circular esteve cortada cinco horas após acidente

21 Maio 2018 às 22:44 Facebook

O trânsito na Segunda Circular, em Lisboa, já está normalizado, depois do despiste com um camião de mercadorias que causou condicionamentos e períodos de corte nos dois sentidos durante mais de cinco horas.

"O trânsito já foi reaberto e a situação já está normalizada na Segunda Circular", disse à Lusa fonte da PSP, cerca das 21.40 horas, explicando que o acidente ocorreu junto ao estádio da Luz.

O despiste do veículo pesado de transporte de mercadorias ocorreu na tarde de hoje quando circulava na via central, sentido Benfica-Aeroporto, tendo provocado vários constrangimentos e períodos em que o transito esteve mesmo cortado nos dois sentidos, devido aos trabalhos de remoção do veículo e limpeza da via.

O pesado de mercadorias despistou-se pouco antes das 16 horas, no sentido norte-sul, tombando a mercadoria para a faixa contrária. Apesar de a mercadoria não ser inflamável, o pesado chegou a incendiar-se.

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros também confirmou à Lusa que a ocorrência foi dada como encerrada pelas 21.30 horas, com os meios a abandonarem o local.

Segundo a mesma fonte, um outro acidente que envolveu cinco veículos, na avenida Lusíada, em Lisboa, e que causou dois feridos ligeiros, também já foi resolvido, com os Sapadores a retirarem os seus meios da local cerca das 21:15.