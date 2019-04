Teatro Maria Matos não vai voltar à gestão pública

Leonor Paiva Watson Hoje às 16:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Assembleia Municipal de Lisboa chumbou proposta do BE de anular a concessão do teatro a um privado. Sala de espetáculos está fechada há meses.

A Assembleia Municipal de Lisboa (AML) chumbou, terça-feira, a proposta do Bloco de Esquerda de anular a concessão do Teatro Maria Matos à empresa Força de Produção. Aquela sala de espetáculos continua de portas fechadas, desde o verão de 2018, e "à mercê de uma luta entre concorrentes nos tribunais", lembrou o deputado bloquista Tiago Ivo Cruz.

Apesar de todas as forças políticas lamentarem a situação em que se encontra o teatro, o PS, o PSD e o CDS-PP votaram contra a anulação da concessão e o consequente regresso a uma gestão pública. Do lado do BE ficou apenas o PCP. Entretanto, o espaço está encerrado e é alvo de uma disputa legal entre as empresas Força de Produção, que ganhou o concurso público para ficar com a concessão do teatro, e a Yellow Star Company, que não aceitou o resultado.

Terça-feira, após aceso debate sobre o assunto, a vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto, veio dizer que se demorar muito tempo a sair uma decisão judicial, o teatro poderá "acolher, pontualmente, programação".

Nova estratégia

A concessão deste espaço integra a nova estratégia para os teatros municipais, desenhada pela Câmara, em que cada espaço terá uma vocação própria. A do Maria Matos seria "uma vocação para o grande público", adiantou a vereadora.

A partir do anúncio de que aquela sala passaria a ter gestão privada - feito em dezembro de 2017 -, todo o processo que levou até à concessão acabou por ser, na opinião de todas as forças políticas, "pouco transparente" e "muito pouco discutido". Na altura, se a vereadora apelava, por um lado, a que se avançasse com a concessão porque faltava pouco tempo para acabar a programação do diretor artístico Mark Deputter; por outro, o BE e o PAN tentavam promover um referendo local sobre a gestão da sala, que não surtiu qualquer efeito. Mesmo uma petição com mais de 2000 assinaturas reclamando a gestão pública foi em vão.

Leitura partidária

"Chegamos a abril e continua fechado. Não é altura para remendos", reclamou Tiago Ivo Cruz, do BE. Já o PCP, pela voz de Modesto Navarro, recordou que "a concessão nunca foi debatida" e que "deveria ser uma prioridade revertê-la". Apesar de a Direita discordar, Ana Mateus, do PSD, recordou que o teatro está "fechado, grafitado e abandonado", e Maria Luísa Aldim, do CDS, que "a arte, a cultura são pouco valorizadas".

OUTROS TEMAS

Habitação

Antes ainda da Ordem do Dia, o PCP recomendou à AML solicitar ao Executivo informação sobre o número exato de pedidos atuais de habitação municipal, bem como uma relação completa do parque habitacional municipal e ainda as casas camarárias que estão ocupadas ilegalmente. A proposta foi aprovada por unanimidade.

Escola António Arroio

Já o BE apresentou uma moção para a rápida conclusão de obras na Escola Artística António Arroio. Recorde-se que a empreitada da Parque Escolar, em 2011/12, ficou por concluir, com vários espaços ainda inacabados. Recentemente, as bocas de incêndio não funcionavam. A moção foi aprovada por unanimidade.