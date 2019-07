Tourada "apagada" das placas para o Campo Pequeno

João Pedro Campos Hoje às 15:54 Facebook

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) tapou o símbolo de um touro e de um toureiro das placas que sinalizam o Campo Pequeno, justificando que o espaço já não é exclusivamente uma praça de touros.

A situação surgiu no seguimento de uma reunião entre o presidente do município e os deputados do PAN na Assembleia Municipal. A Protoiro - Federação Portuguesa de Tauromaquia acusa a Autarquia de "censura aberrante e abjeta".

Segundo conta ao JN fonte da CML, a sinalética está a ser atualizada, sendo substituída em breve por uma versão definitiva. "O Campo Pequeno já não é exclusivamente uma praça onde há touradas. A realidade mudou. É um espaço que acolhe eventos de diferentes naturezas", indica a mesma fonte. No momento, o símbolo do touro e do toureiro foram cobertos por um material refletor.