Trânsito condicionado na Baixa de Lisboa após acidente com autocarro da Carris

O trânsito na Rua da Prata, em Lisboa, estava às 10.13 horas condicionado devido ao despiste de um autocarro da Carris após embate com veículo ligeiro que causou cinco feridos ligeiros.

De acordo com a PSP, um autocarro da Carris (gerida pelo município de Lisboa) despistou-se cerca das 7.20 horas na Rua da Prata, depois de um embate com um veículo ligeiro.

"Ao despistar-se, o autocarro foi depois embater numa montra de uma loja. Por causa do acidente, o trânsito na Rua da Prata está a fazer-se apenas numa das duas vias", disse.

No acidente, segundo a PSP, "cinco pessoas, que viajavam quer no ligeiro, quer no autocarro, sofreram ferimentos ligeiros".

Anteriormente uma fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) tinha dito à Lusa tratar-se do despiste de um autocarro que embateu num veículo de mercadorias.

Fonte do INEM disse ter recebido o alerta para o acidente às 7.13 horas, adiantando que os feridos ligeiros foram transportados ao Hospital de São José.

No local estiveram uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), duas ambulâncias de suporte básico de vida e duas ambulâncias dos bombeiros.