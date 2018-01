Trânsito condicionado na ponte 25 de Abril devido a acidente

Hoje às 07:58 Facebook

O trânsito na ponte 25 de Abril estava a fazer-se apenas por uma via no sentido Almada-Lisboa, na sequência de um acidente, sem vítimas, entre três veículos ligeiros, segundo a PSP.

A mesma fonte adiantou à Lusa que a colisão entre as três viaturas ligeiras ocorreu às 06:08 de hoje no Pragal, na Ponte 25 de Abril, no sentido Almada-Lisboa e causou "apenas danos materiais".

"O trânsito está a fazer-se com dificuldade e apenas na via mais à direita para remoção de uma das viaturas. As outras duas já foram retiradas do local", indicou a mesma fonte.

No local estão sete operacionais, com o apoio de dois veículos.