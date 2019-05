TST reforça carreira entre Moita e Lisboa que deixava passageiros em terra

Rogério Matos Hoje às 17:50 Facebook

Os autocarros da carreira 333 da Transportes Sul do Tejo entre o Vale da Amoreira, Moita, e o Parque das Nações, em Lisboa, vão passar na próxima segunda feira a ter uma frequência a cada dez minutos nos horários de ponta, ao contrário do que se verifica atualmente, de 15 em 15 minutos.

Esta foi uma das carreiras que registou um aumento da procura desde o arranque do passe intermunicipal Navegante Metropolitano. Apesar de possuir sete paragens entre a margem sul e Lisboa, muitas vezes o autocarro ia lotado logo na primeira paragem, no Vale da Amoreira, o que fazia com que a população que esperava nas restantes paragens não conseguisse entrar.

A TST decidiu agora promover uma frequência das carreiras nos dias úteis de dez em dez minutos entre as 6.20 horas e as 8.30 horas no sentido Vale da Amoreira Lisboa e entre as 17 e 18.10 horas no sentido inverso. A partir das 18.10 horas, a frequência passa a ser de 15 e 20 minutos até às 19.50 horas. Nos fins de semana não há qualquer alteração.A Câmara Municipal da Moita congratula-se com o acordo que "vem dar resposta ao aumento da procura da carreira 333, na expectativa de que o transporte de todos os passageiros neste percurso fique regularizado", afirma em comunicado.

Para além da carreira 333, a TST anunciou ainda ligeiras alterações noutras três, também a partir de segunda-feira. São estas a 431, Montijo Lisboa, a 435, Samouco Lisboa e a 416, Canha Montijo. De acordo com a empresa, há a forte convicção de que "o reforço nos horários destas quatro carreiras vai melhorar a mobilidade dos clientes nas suas deslocações diárias".