Turista ferido com gravidade num despiste de tuk-tuk em Lisboa

Um turista norte-americano de 60 anos ficou ferido com gravidade na sequência de um despiste de um tuk-tuk, este sábado de manhã, em Lisboa.

O acidente causou ainda mais quatro vítimas ligeiras, todas transportadas para o Hospital de São José.

O despiste aconteceu pelas 10.15 na Calçada do Monte, na Graça. Os feridos, o condutor e quatro turistas norte-americanos, com idades entre os 32 e os 62 anos, seguiam todos no veículo, adiantou ao JN fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

A circulação chegou a estar condicionada, mas, pelas 12 horas deste sábado, a situação já se encontrava normalizada.