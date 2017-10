Um morto em colisão frontal entre ligeiro e pesado na A10

Hoje às 01:26 Facebook

Uma colisão frontal entre um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias na A10, na zona do Carregado, causou um morto, disseram fontes da GNR e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

"Recebemos o alerta para a ocorrência pelas 22:33 [de sexta-feira, para] um acidente na A10, ao quilómetro 12, no sentido norte/sul, na zona do Carregado, distrito de Lisboa. Tratou-se de uma colisão frontal entre uma viatura ligeira e um pesado de mercadorias, que causou um morto", disse à agência Lusa fonte do CDOS de Lisboa.

Segundo a mesma fonte, a circulação foi cortada de forma momentânea na A10 devido ao acidente, mas a situação já foi normalizada.

Fonte da GNR confirmou à Lusa o acidente entre um ligeiro de mercadorias e um pesado de mercadorias.

"O acidente causou a morte do condutor do ligeiro de mercadorias. Tratou-se de um choque frontal, mas não sabemos se a viatura seguia em contramão na autoestrada ou se houve um despiste que acabou por causar o choque frontal", disse, acrescentando que o caso vai ser investigado.

Para o local da ocorrência deslocaram-se 18 operacionais dos bombeiros, INEM, GNR e da concessionária na autoestrada, apoiados por oito viaturas.