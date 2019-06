Inês Banha Hoje às 18:12 Facebook

Uma pessoa foi esta segunda-feira conduzida ao hospital, por precaução, na sequência de um incêndio na cobertura de um prédio na Rua das Portas de Santo Antão, no centro de Lisboa.

De acordo com fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, o fogo foi dado como extinto às 17.43 horas, menos de uma hora depois de ter sido dado o alerta para as chamas.