A ideia é levar depois a arte urbana até às paredes da Quinta do Loureiro, numa segunda fase deste projeto, em janeiro.

Depois de cinco anos sem ver tinta nos muros manchados pela humidade, o Bairro Quinta do Loureiro teve ontem a cara lavada. Aquele que acolheu as gentes do Casal Ventoso - que também foi o maior supermercado de droga do país, na década de 90 - recebeu 170 universitários para os trabalhos de pintura, no âmbito do "Casal Ventoso Sempre". A iniciativa - que tem como entidade promotora o "Projecto Alkantara" - foi aprovada pelo programa BIP/ZIP da Câmara de Lisboa.

Filipe Santos, coordenador do projeto, explicou que "o que se segue é uma intervenção artística", não sem que antes sejam marcadas "uma série de viagens para a população do bairro conhecer os circuitos de arte urbana da cidade". A Quinta do Loureiro terá ainda um muro só para as crianças poderem dar largas à imaginação, "depois de uma formação com os artistas que integrarão toda a iniciativa", explicou ainda aquele responsável.

Ontem, eram dezenas os universitários, do Instituto Superior de Agronomia, da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha e do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), a pintar muros e paredes. Laura Palmeiro, de 18 anos, caloira de Fisioterapia da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha, disse ao JN que "assim é que deveriam ser as praxes", porque "pode fazer-se alguma coisa de útil pela comunidade".

Os moradores, com carências diversas - mais de 100 agregados são apoiados pela Ação Social da Santa Casa da Misericórdia - agradecem, e Irene Marinho, uma das primeiras moradoras da Quinta do Loureiro, é disso exemplo. "Gosto muito de ver estas atividades que ajudam o bairro, porque não nos sentimos tão esquecidos. Faz-nos bem, percebe?", explicou. Filipe Santos reconhece que "estes eventos servem também para aumentar a autoestima da população".

Mais de 300 litros de tinta

O projeto teve como parceiro informal a Gebalis - a empresa municipal que gere 66 bairros e 24 mil casas na cidade de Lisboa - que investiu em "mais de 300 litros de tinta e no restante material necessário para uma operação destas", pormenorizou a porta-voz, Ana Teixeira.

A ação veio no seguimento de uma outra que teve lugar no ano passado nos átrios de entrada dos prédios. "Todos os átrios dos 14 lotes foram pintados", recordou Filipe Santos. Ontem estavam todos presentes para mais uma empreitada de requalificação. Só faltou mesmo a vereadora da Habitação, Paula Marques.v

Duas décadas de bairro

Foi em 1999 que a Câmara Municipal de Lisboa, que tinha como edil o socialista João Soares, concluiu o realojamento de dezenas de famílias do antigo Casal Ventoso. Estes agregados - que viviam naquele que era considerado o maior supermercado de droga do país na década de 90 - foram distribuídos pelo bairro de Alcântara, construído de raiz, mais precisamente para a Quinta do Cabrinha e para a Quinta do Loureiro.

Uma megaoperação

Um estudo feito pela edilidade em 1995 dava conta que no antigo Casal Ventoso 40% das casas não tinham água canalizada e que 27% não tinham esgotos. Ainda 10% não tinham luz e metade não dispunha de quarto de banho com banheira. Quatros anos depois, as primeiras famílias desciam o casal para serem realojadas. A ideia era, além da operação urbanística, acabar com o tráfico e o consumo.