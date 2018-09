Vereador de Lisboa Manuel Salgado escapa a novo escrutínio

Leonor Paiva Watson Hoje às 19:17 Facebook

Todas as propostas para verificar as decisões do vereador do Urbanismo, Manuel Salgado, foram chumbadas na última Assembleia Municipal (AM). Os deputados sublinharam que as suspeitas que recaem sobre o autarca há muito são conhecidas, foram "devidamente escrutinadas" e que "não há nada de novo". Ainda assim, Helena Roseta, presidente da AM, decidiu enviar os elementos para o Ministério Público.

As suspeições - que se prendem, entre outras coisa, com as alterações feitas ao Plano Diretor Municipal (PDM), em 2012, e com a Torre Picoas - vieram de novo a público por causa de uma entrevista dada, recentemente, pelo ex-vereador Nunes da Silva. Aquele afirmou que Manuel Salgado sempre negou ao primeiro proprietário do terreno onde está atualmente a Torre Picoas a possibilidade de construir algo com mais de 12 mil metros quadrados, se quisesse escritórios; ou 14 mil, no caso de querer construir habitação. Mas, mais tarde, e já com o novo PDM, permitiu o dobro da área ao novo dono do terreno (Grupo BES), tendo nascido assim a Torre Picoas.

Ao JN, Helena Roseta - que enviará também a entrevista de Nunes da Silva para o Ministério Público - lembrou que "este assunto foi deveras escrutinado pela Assembleia Municipal". "O inquérito da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território à Câmara terminou com um despacho de arquivamento e o mesmo sucedeu com a denúncia que remeti ao Ministério Público", frisou.

Ainda assim, no decorrer da AM, alguns deputados terão argumentado que amiúde surgem suspeitas de que os serviços do Urbanismo violam regras e que, portanto, não é de estranhar que se peça um acompanhamento à ação do vereador.

Recorde-se que eram três as propostas. Uma do PSD, que pedia uma sindicância às decisões de Manuel Salgado; uma outra do independente Rui Costa, que solicitava um relatório sobre a atuação do vereador. Estas duas foram chumbadas pelo PS e oito deputados independentes. A terceira, do Bloco de Esquerda, que pedia um relatório sobre a Torre Picoas e o Hospital da Luz, foi rejeitada pelo PS e cinco independentes.