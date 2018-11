Vinhos de excelência no distrito da cerveja

Paulo Lourenço Hoje às 16:44 Facebook

O Armazém 16, em Marvila, na zona oriental de Lisboa recebe, este sábado a 26.ª edição do Adegga WineMarket, um evento que reúne 70 produtores e dá a provar cerca de 500 vinhos nacionais. Aos visitantes está prometida a possibilidade de saborear e adquirir os melhores néctares em ambiente descontraído.

"A Adegga veio trazer vinho ao bairro da cerveja", adianta ao JN André Ribeirinho, cofundador e porta-voz da Adegga. e mentor do projeto, a propósito de esta ser a primeira edição a decorrer em Marvila, bairro que, atualmente, é também conhecido como "Lisbon Beer District", em alusão às fábricas de cerveja artesanal que ali se instalaram.

Depois de nove anos a organizar WineMarket em hotéis, a Adegga optou este ano por aquele bairro da zona oriental, por um lado, "pela necessidade de mais espaço", por outro, explica André Ribeirinho, "porque este é o bairro onde a empresa tem a sua sede, uma zona com muita movimentação, e em acentuado crescimento imobiliário". A ideia, segundo o responsável foi "dar valor aos armazéns, para que no futuro permaneçam como património histórico".

Relativamente ao evento em si, o responsável sublinha a qualidade garantida de todos os produtos. "Cerca de 80% dos nossos vinhos estão listados, ou seja, receberam boas pontuações em diversas publicações", explica, acrescentando que, além da prova, os participantes terão a oportunidade de adquirir vinhos "entre cinco e 50 euros" na loja online especial, que funciona até à meia noite de segunda-feira, recebendo depois em casa as suas encomendas.

Para gostos mais requintados, destaque para a Sala Premium, onde estarão reunidos os melhores vinhos do evento, nomeadamente Porto, Madeira Moscatel de Setúbal e Jerez.

Este é o decimo ano em que a Adegga promove eventos do género e, segundo André Ribeirinho, tem sido "sempre a crescer". "Começámos com 200 pessoas e este ano as inscrições esgotarão aos mil participantes", refere, sublinhando, no entanto, que "ainda há bilhetes", que podem ser adquiridos online ou presencialmente, no sábado.

O crescimento não é porém a obsessão da empresa. "Não queremos ser o maior evento do país, queremos ser o melhor", adianta o mentor do projeto, explicando que a ideia é disponibilizar os melhores produtos "para uma audiência que tem capacidade económica para os consumir".

Como atrações especiais, destaque para a Adegga Bio, uma mesa para provar vinhos biológicos, biodinâmicos, sustentáveis e para a primeira vez em que haverá café de especialidade, chocolate e chá em prova, entre outras novidades.