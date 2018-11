Youtuber convida a jogos online no metro de Lisboa

Paulo Lourenço Hoje às 14:48 Facebook

O Metropolitano de Lisboa desafiou o famoso youtuber Ric Fazeres a proporcionar uma tarde diferente aos seus fãs e clientes do Metro que se interessem por jogos de computador. Será este sábado, entre as 14 e as 17 horas, na estação de São Sebastião, Linha Vermelha.

A iniciativa insere-se no projeto de dinamização das estações que o Metropolitano de Lisboa, que a empresa está a desenvolve desde o início de 2018, disponibilizando ofertas de caráter lúdico e cultural que acrescentem mais valor aos seus clientes.

Trata-se de uma atividade lúdica para jovens seguidores de Ric Fazeres, que se prevê conte com muitos adeptos de videojogos que terão a possibilidade de jogar online com o seu fã youtuber e, também, interagir presencialmente com ele.

Um comboio de três carruagens servirá de espaço para a colocação de diversas consolas de jogo para a realização dos torneios entre os seguidores de Ric Fazeres.

Os interessados em participar que pretendam obter esclarecimentos acerca desta iniciativa podem consultar os meios online do Metropolitano de Lisboa, designadamente o Facebook, o canal Youtube, o site da empresa e os suportes tomi disponíveis nas estações de Metro e na cidade de Lisboa, bem como ao canal de Ric Fazeres.