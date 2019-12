Já é possível encontrar casa a 150 euros na capital

Sofia Cristino Hoje às 20:08 Facebook

As candidaturas para habitações com rendas acessíveis destinadas à classe média e a jovens, em Lisboa, abriram esta manhã.

Já estão abertas as candidaturas para uma bolsa de 120 casas para jovens e a classe média do Programa Renda Acessível (PRA) da Câmara de Lisboa. Qualquer morador da Área Metropolitana de Lisboa (AML), sem casa própria e com rendimentos brutos anuais do agregado familiar até 50 mil euros, pode candidatar-se ao PRA até 31 de janeiro. As habitações, distribuídas por 16 freguesias, deverão começar a ser habitadas ainda em fevereiro, garante a vereadora da Habitação, Paula Marques. Ao longo de 2020 serão abertos novos concursos.

As casas municipais estão espalhadas pelas freguesias da Ajuda, Alcântara, Avenidas Novas, Areeiro, Beato, Benfica, Campo de Ourique, Campolide, Marvila, Lumiar, Olivais, Parque das Nações, Penha de França, Santa Maria Maior, Santa Clara e São Domingos de Benfica. Esta primeira bolsa de 120 casas tem disponíveis 18 T1, 57 T2, 42 T3 e três T4. Nos próximos concursos haverá também T0. "Este número vai aumentar para dar resposta à principal preocupação dos lisboetas e dos jovens das classes médias que têm tanta dificuldade no acesso à habitação", garantiu o presidente da CML, Fernando Medina, esta manhã, na cerimónia de lançamento do primeiro concurso do PRA e de apresentação do novo portal de habitação.

A candidatura pode ser feita através do novo portal da CML habitarlisboa.pt, criado com o objetivo de concentrar num único sítio todos os programas públicos de habitação da autarquia. As rendas nunca ultrapassarão um terço do rendimento líquido mensal das famílias. O valor dos T0 varia entre 150 e 400 euros, do T1 entre 150 e 500 euros, do T2 entre 150 e 600 euros e dos T3 e T4 entre 200 e 800 euros. "São casas a um preço que as pessoas podem pagar", garantiu Medina. "Não é viável a taxa de esforço (para pagar uma casa) levar dois terços ou até metade do rendimento de uma família. Não é viável ter uma habitação nessas condições", reforçou ainda o autarca socialista.

O presidente da autarquia lisboeta já tinha anunciado 7 mil fogos para a classe média há dois anos, quando tomou posse, em 2017. Em julho deste ano explicou de que forma o ia fazer ao anunciar o Programa de Renda Acessível. Na altura, lembrou que "estamos a iniciar um processo na cidade que durante muitas décadas não construiu nem reabilitou casas em número significativo para as classes médias".