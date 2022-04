Jardim Zoológico de Lisboa tem três novos leões bebés

Sofia Cristino Hoje às 14:16 Facebook

Novos residentes do Jardim Zoológico de Lisboa pertencem a uma espécie classificada como "vulnerável".

Três leões-africanos bebés, nascidos em agosto no Jardim Zoológico, em Lisboa, já podem ser vistos pelo público. As crias, agora com oito meses, pertencem a uma espécie que está classificada como "vulnerável" e "distribui-se em apenas 22% da sua área de distribuição original, principalmente em áreas protegidas como parques e reservas naturais, pelo que a reprodução em parques como o Jardim Zoológico assume elevada importância", explica o Zoo.

Os três pequenos machos "vão ser amamentados pela progenitora durante cerca de dois anos, compreendendo as hierarquias do grupo e aprendendo a caçar e a camuflar-se, por observação dos adultos e entre brincadeiras", explica o Jardim Zoológico.

De porte majestoso, o Leão-africano é o maior carnívoro do continente, mas o macho é ainda maior e mais pesado do que a fêmea e exibe uma extensa juba que se começa a evidenciar a partir dos três anos de idade.