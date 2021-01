JN oferecido no hospital Amadora-Sintra

JN Hoje às 23:02 Facebook

Um apelo foi suficiente para levar o "Jornal de Notícias" e o "Diário de Notícias" a quem mais precisa.

Esta sexta-feira são entregues exemplares destes jornais, entre outras publicações do Global Media Group, no Hospital Fernando Fonseca, mais conhecido por Amadora-Sintra, um dos maiores da região de Lisboa e com internados por covid-19.

Um enfermeiro escreveu no Twitter que há hospitais em que os doentes não têm sequer acesso a uma televisão, ficando isolados do mundo.

Desafiou então os órgãos de informação a oferecer jornais e revistas. O Global Media Group foi sensível ao apelo.