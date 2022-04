Jovem de 17 anos atropelada por comboio em Lisboa

Uma rapariga de 17 anos ficou, este sábado, gravemente ferida num braço após ser colhida por um comboio na estação ferroviária do Braço de Prata, em Lisboa.

A vítima foi transferida pelo INEM para o Hospital de Santa Maria, adiantou, ao JN, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

O atropelamento aconteceu pelas 19.10 horas e, menos de 20 minutos depois, a circulação de comboios foi restabelecida, precisou, por sua vez, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

As circunstâncias do acidente estão ainda por apurar.

A estação do Braço do Prata está localizada na zona oriental de Lisboa e integra as linhas de Sintra e da Azambuja.