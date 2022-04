Mulher de 23 anos morre em queda ao rio Tejo

Uma jovem de 23 anos morreu, ao princípio da manhã deste sábado, vítima de uma queda ao rio Tejo, na zona do Prior Velho, em Lisboa, adiantou ao JN fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros. Desconhecem-se, para já, as circunstâncias em que o acidente ocorreu.

Segundo a fonte do Regimento de Sapadores de Bombeiros (RSB) de Lisboa, o alerta foi dado cerca das 7.45 horas, por populares, que alertaram para um corpo a boiar no Tejo, junto ao Cais da Matinha, na zona do Prior Velho..

De imediato avançaram para o local 14 operacionais do RSB, entre os quais mergulhadores, apoiados por três viaturas. "À nossa chegada não vimos logo o corpo, mas as buscas não demoraram muito e cerca das 8.20 horas o corpo já tinha sido retirado da água", precisou a mesma fonte.

Ao que foi possível apurar, a jovem estaria com amigos, que ainda a tentaram retirar da água, mas sem sucesso, pelo que pediram socorro.

Presentes estiveram ainda Polícia Marítima, Polícia de Segurança Pública e uma equipa do INEM, a quem a situação clínica foi entregue, mas nada havia a fazer e o óbito foi confirmado no local.

A Polícia Judiciária foi, entretanto, chamada para investigar as circunstâncias em que o acidente ocorreu, enquanto familiares e amigos da vítima receberam apoio por parte da equipa de psicólogos da Polícia Marítima.