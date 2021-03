Jovens de Lisboa participam em jornada diocesana online

Francisco Pedro Hoje às 16:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de ter sido cancelada o ano passado em cima da hora, por causa da pandemia, a Jornada da Juventude da Diocese de Lisboa regressa este ano, com uma sessão agendada para domingo, mas apenas em formato digital.

A iniciativa decorre entre as 15 e as 17 horas, através da plataforma zoom e das redes sociais do Patriarcado de Lisboa, e conta com uma catequese do cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, relacionada com a caminhada de preparação para a Jornada Mundial da Juventude que se realiza no verão de 2023, em Portugal.

"A Jornada Diocesana da Juventude (JDJ) tem dois eixos fundamentais: o encontro dos jovens da diocese com o seu bispo e o reforço da relação de fraternidade entre os jovens de toda a diocese, oriundos de zonas muito diferentes", explicou ao JN o diretor do Serviço da Juventude de Lisboa.

Segundo João Clemente, as edições anteriores da JDJ contaram com a participação de cerca de 1500 jovens. Este ano, a organização espera esgotar as 1000 inscrições permitidas pela plataforma zoom, mas prevê que muito mais fiéis sigam o evento através das redes sociais.

Além da intervenção de D. Manuel Clemente, o programa inclui vários momentos musicais, a leitura de passagens bíblicas, dinamização de grupos de partilha e oração, e a divulgação de fotos de jornadas anteriores, previamente enviadas pelos jovens.