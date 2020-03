Jovens vão conversar diariamente por telefone com idosos em Carnide

Sofia Cristino Hoje às 21:41 Facebook

Em Carnide, em Lisboa, 20 jovens vão conversar diariamente com idosos por telefone. Numa altura em que é recomendado o isolamento social, para combater a propagação da Covid-19, "a ideia é que todos fiquem em casa, mas acompanhados", diz o presidente da Junta de Freguesia de Carnide, Fábio Sousa.

"Os pais dizem-nos que os filhos estão em casa a apanhar uma verdadeira seca, sem nada para fazer. E nós, na Junta, recebemos muitas chamadas de idosos, que precisam de companhia", explica.

O projeto, da Junta de Freguesia de Carnide, chama-se "Amigos Mais Que Prováveis" e já tem em formação online 20 jovens, com idades entre os 14 e os 18 anos, do ensino básico e secundário, das escolas da freguesia. "Estão a aprender princípios básicos de escuta ativa e alguns conceitos psicológicos de empatia, como colocarmo-nos no lugar do outro, e o altruísmo. Acredito que os estamos a capacitar para o resto da vida", acredita o autarca. No final da formação, receberão telefones da Junta para começarem os contactos.

Estão identificados 1400 idosos na freguesia, através do projeto RADAR da Santa Casa da Misericórdia, que pretende conhecer as carências da população sénior. Destes, serão selecionados os "que precisam mais de falar".

"Temos uma linha de atendimento permanente e recebíamos muitas chamadas. Temos de ter os técnicos disponíveis para darem resposta a outras situações mais graves", explica. O projeto terminará no final do período de isolamento social. "Depois queremos que se conheçam e que nasçam grandes amizades", espera Fábio Sousa.