Junta de Santo António oferece menus digitais a restaurantes

A Junta de Santo António, em Lisboa, está a disponibilizar gratuitamente aos restaurantes da freguesia uma aplicação que permite aos clientes terem acesso aos respetivas menus através dos telemóveis, evitando assim contactos com ementas ou listas, diminuindo o risco de contágio de covid-19.

Numa altura em que os restaurantes do centro de Lisboa, apesar de já terem reaberto, continuam a debater-se com graves dificuldades devido ao receio dos clientes de contágio pelo novo coronavírus, a Junta de Freguesia de Santo António (JFSA) quis oferecer assim uma ferramenta que, simultaneamente, confira uma maior sensação de segurança a todos e alivie as contas dos empresários.

"Foi um pequeno investimento da nossa parte mas que entendemos ser muito importante, porque, ao disponibilizarmos uma ferramenta que evita o toque e o contágio, também estamos a contribuir para diminuir custos dos proprietários, que evitam assim despesas com a impressão de múltiplas ementas diárias, que, ainda por cima, não podem ser partilhadas", explica ao JN Vasco Morgado, presidente da JFSA.

Os comerciantes concordam com o autarca. "Notámos que as pessoas valorizam muito a segurança de poderem escolher o que vão consumir, sem ter de mexer em mais nada que não seja os seus equipamentos", adianta Paulo Jorge, proprietário da pastelaria Coimbra, na Rua Alexandre Herculano, junto ao Marquês de Pombal, que estreou esta segunda-feira a aplicação.

Na prática, os clientes ao entrarem nos restaurantes encontram diversos QR code afixados em pontos estratégicos, do qual fazem a leitura com o seu smartphone. A partir daí podem escolher sem ter de manusear mais nada.

"Foi das poucas ajudas no terreno eficazes e céleres que tivemos", considera Paulo Jorge, lembrando que, na conjuntura atual, "em que os restaurantes da cidade estão a trabalhar a uns 30% da capacidade, qualquer poupança é uma enorme ajuda",

Vasco Morgado sublinha que a Junta assume os custos com a ferramenta até final do ano e que, posteriormente, falará com os comerciantes para perceber se querem continuar a recorrer ao serviço e em que moldes. "Nós quisemos dar um alento aos empresários da restauração, dizer que estamos ao lado deles, e que queremos que eles continuem connosco", observa.

Na freguesia de Santo António existem cerca de 250 restaurantes e pastelarias.. O presidente da Junta acredita que "muito rapidamente" vai chegar aos 200 aderentes.