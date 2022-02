Junta lisboeta contra "cenas  de tiros" oito noites seguidas 

Autarquia diz que gravação de filme da Netflix na Baixa da cidade vai perturbar descanso dos moradores

Durante oito noites seguidas a Baixa de Lisboa, a Mouraria e o Chiado vão ser palco de filmagens de uma produção da Netflix que está a gerar polémica. O presidente da Junta de Santa Maria Maior, Miguel Coelho, diz que as cenas do filme vão perturbar o descanso e mobilidade dos moradores uma vez que são esperadas "cenas de tiros com armas de fogo, choques de carros e perseguições de motos em escadas" que implicam o fecho de ruas inteiras. "Vai ser o alvoroço total", critica. A Câmara está a "analisar o assunto".

Miguel Coelho diz nada ter contra o filme, sobre o qual teve conhecimento através da produtora (Ready to Shoot) do filme, mas não admite a forma como está previsto. "Não posso aceitar oito noites seguidas. Moram aqui pessoas que têm direito à sua tranquilidade e vida normal, a dormirem sem barulho".

Para o autarca, as filmagens, previstas para julho entre as 18 e as 8 horas, oito noites seguidas e dois dias, colocam ainda em causa "os direitos de circulação, acesso e estacionamento".

Pede por isso à autarquia que "reveja o projeto". "Se a câmara considera isto muito importante para a cidade não estou aqui para inviabilizar, mas para ver se se predispõe a encontrar uma solução com menos impacto, connosco e com os produtores", apela.

Já as juntas de freguesia de Santo António e Misericórdia, para onde também estão previstas cenas do filme, mas menos dias, não serão tão afetadas. "Aqui será apenas dois dias, na Calçada da Glória. Não vão incomodar os moradores", diz a presidente da Junta da Misericórdia, Carla Madeira. O presidente da Junta de Santo António, Vasco Morgado, diz que "os moradores já estão habituados às filmagens e até acham piada". Acrescenta que "ter um filme deste género a rodar em Lisboa é publicidade mundial".

O JN quis saber mais pormenores sobre o licenciamento e o filme junto da Câmara de Lisboa e da produtora. O município disse apenas que "o assunto está a ser alvo de análise em estreita articulação com as juntas de freguesia envolvidas e estando a decorrer os trâmites normais deste tipo de processos". A Ready to Shoot não respondeu.