Junta lisboeta usa verbas de requalificação de Forte para reparar as suas janelas

Em 2017, a Câmara de Lisboa transferiu 90 mil euros para a Junta da Penha de França destinados à requalificação da muralha do Forte de Santa Apolónia. Seis anos depois, aquela Junta lisboeta diz que vai gastar 54 mil euros dessa verba na reparação de janelas das suas instalações.

A Junta de Freguesia da Penha de França justifica este procedimento porque, após avaliação do estado do baluarte do século XVII, concluiu que a verba transferida não chegava para a sua requalificação. Os moradores criticam a forma como o dinheiro público foi gasto e temem que a muralha colapse.

A promessa de requalificação do Baluarte de Santa Apolónia já é antiga. Em julho de 2016, o então presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, mostrava-se otimista quanto ao avanço das obras, que deveriam estar prontas em 2019.