Limpeza do Padrão dos Descobrimentos deve estar concluída ainda esta segunda-feira

A autarquia lisboeta anunciou que já está a realizar a limpeza do Padrão dos Descobrimentos, vandalizado, este domingo, com uma mensagem em inglês.

"A operação de limpeza, que foi antecedida de uma perícia por parte das equipas da Polícia Judiciária, deverá ficar concluída esta noite", avançou a câmara, na página oficial de Facebook.

A instituição lamentou ainda o incidente, acrescentando que "todos os atos de vandalismo contra o património coletivo da cidade são inaceitáveis".

De recordar que o graffiti, numa das laterais do monumento, tem uma extensão de cerca de 20 metros. Na mensagem lê-se, em inglês, "Blindly sailing for money, humanity is drowning in a scarllet sea", o que, numa tradução livre, pode ser lido em português como "Navegando cegamente por dinheiro, a humanidade está a afundar-se num mar escarlate (vermelho)".