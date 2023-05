Linha violeta do Metro de Lisboa já não vai ser explorada por privados

Futura extensão do Metro de Lisboa ligará Odivelas a Loures. Deverá estar concluída até ao final de 2026 e custará 390 milhões.

A nova linha violeta do Metro de Lisboa, que ligará Loures a Odivelas ao longo de 13 quilómetros, já não vai ser explorada por privados, ao contrário do que chegou a ser equacionado depois da empresa ter publicado, há uns dias, um aviso a incluir esta hipótese. O Metro garantiu ontem ao JN que a exploração e gestação da infraestrutura ficarão a seu cargo.

A empreitada vai custar 390 milhões de euros, provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e estará concluída até ao final de 2026.

O Metro de Lisboa vai lançar, "nos próximos meses", o concurso público para a adjudicação do contrato de conceção e construção deste prolongamento da atual linha amarela. Numa nota publicada recentemente, o Metro disse que "não se exclui liminarmente que o contrato possa abranger também a componente da própria exploração do serviço durante um certo prazo", abrindo a possibilidade à exploração por uma empresa privada, mas ontem disse que essa hipótese já está fora de questão.

O Metro de Lisboa reuniu ontem com vários operadores económicos com interesse neste projeto. A empresa explicou que "tratando-se de uma sessão aberta a contributos, entendemos não limitar, nesta fase preliminar, a pronúncia dos interessados sobre quaisquer hipóteses teóricas de configuração da contratação em causa". Assegura, contudo, que "caberá ao Metropolitano de Lisboa, independentemente das conclusões que vierem a resultar da consulta preliminar, a exploração e gestão da infraestrutura".

DEZANOVE ESTAÇÕES

A "violeta" servirá Loures com 11 estações nas freguesias de Loures, Santo António dos Cavaleiros e Frielas, numa extensão de 7,4 quilómetros, e Odivelas com oito estações nas freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival de Basto, Odivelas, Ramada e Caneças, numa extensão de 5,1 quilómetros.

A linha de metro terá 19 estações e será maioritariamente à superfície, com 13 estações acima do solo, três subterrâneas e três em trincheira. Caberá aos municípios a intervenção no espaço público.