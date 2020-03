Lisboa abre duas unidades de rastreio à Covid-19

Carla Soares Hoje às 20:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Lisboa vai instalar duas unidades de diagnóstico da Covid-19, em conjunto com a Administração Regional de Saúde. Haverá uma na Escola Básica Quinta dos Frades, no Lumiar, e um centro de rastreio móvel no Parque das Nações.

No âmbito desta colaboração com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, a Autarquia anunciou esta terça-feira que os testes nestas unidades de despistagem, a cargo dos laboratórios Germano de Sousa e Unilabs, serão feitos aos cidadãos que tenham prescrição médica passada por unidades de saúde do SNS. Além disso, garante que todos os testes serão gratuitos e as unidades serão abertas no fim desta semana.

A Escola Básica Quinta dos Frades terá capacidade para realizar entre 300 a 400 testes, funcionando com dois médicos e seis técnicos laboratoriais. Já o centro de rastreio móvel, instalado no parque de estacionamento junto à rua Vitorino Magalhães Godinho, no Parque das Nações, terá capacidade para 150 análises diárias, podendo este número aumentar de acordo com as necessidades.

"Estes dois centros inserem-se numa rede de 10 unidades, a serem instaladas nos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, no âmbito da rede partilhada de recursos entre os seus 18 municípios", destaca a Câmara Municipal.​