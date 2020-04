Lisboa aprova 250 mil euros para trabalhadores independentes e entidades culturais

Sofia Cristino Hoje às 20:04 Facebook

A partir da próxima segunda-feira, trabalhadores independentes e entidades culturais com dificuldades económicas em Lisboa já podem candidatar-se a uma linha de financiamento de 250 mil euros.

As candidaturas de entidades que não tinham qualquer ajuda, municipal ou outra, serão prioritárias. A Câmara de Lisboa aprovou, na tarde desta quarta-feira, este reforço financeiro e ainda um milhão de euros para projetos de dinamização da programação cultural da cidade. A partir de sexta-feira, 17 de abril, ficarão disponíveis no site Loja Lisboa Cultura mais informações relativas a estes apoios.

A autarquia tem 250 mil euros para "garantir a subsistência de trabalhadores independentes e entidades culturais e criativas" da cidade que se encontrem em "particular dificuldade económica", avança em comunicado. Entre estes, encontram-se os profissionais de "artes visuais e performativas, design, moda, literatura, património, cinema e audiovisual".

Estas medidas juntam-se a outras que já tinham sido anunciadas pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, no final do mês passado. Os apoios extraordinários fazem parte do fundo de emergência social do município e têm várias finalidades. Todas as instituições culturais e artistas instalados em espaços municipais, por exemplo, ficam totalmente isentos de pagamento de renda até 30 de junho.

A autarquia prometeu ainda acelerar o pagamento dos subsídios às entidades que já subsidiava e garantir o pagamento integral dos contratos já celebrados com agentes culturais, nomeadamente pela Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC). Está previsto ainda o reforço do fundo de apoio a aquisições na área das artes plásticas e o alargamento do seu âmbito à área do livro e da arte pública e uma ajuda financeira ao reagendamento de espetáculos culturais da cidade.