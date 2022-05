Lisboa aprova casas para 270 famílias ucranianas

Autarquia viabilizou várias medidas para a fixação de refugiados ucranianos.

A Câmara de Lisboa aprovou, esta sexta-feira, em reunião privada, o programa "Vsi Tut-todos aqui" com várias medidas para a integração e fixação dos refugiados ucranianos em Lisboa. A autarquia viabilizou a disponibilização de casas para "até" 270 famílias ucranianas, identificadas pelo Alto Comissariado para as Migrações e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, e a atribuição de 320 mil euros à Associação dos Ucranianos em Portugal durante dois anos.

Entre as medidas que constavam na proposta, levada ontem a votação pela vereadora dos Direitos Sociais, Laurinda Alves, encontravam-se ainda a criação de "uma equipa de intervenção socioeducativa em situação de crise junto de vítimas da guerra da Ucrânia, nas escolas do município" e "acompanhamento na área da saúde mental". Também deverão ser garantidos "bens de primeira necessidade", como vestuário, higiene e medicamentos que sejam "encaminhados ao município pela sociedade" através de juntas de freguesia, por exemplo.

Projeto para crianças

Nas medidas aprovadas, consta também a implementação de um projeto que promova a integração de crianças refugiadas, até aos seis anos, atualmente sem resposta em creches ou jardins-de-infância, através de um protocolo com a Fundação Calouste Gulbenkian e a associação Caminhos da Infância. Atribuir um Fundo Social de Apoio à Integração às pessoas refugiadas "com necessidades ou carência comprovada e ausência de rendimentos e apoios" que queiram viver em Lisboa foi outro dos pontos aprovados.

A vereadora do BE, Beatriz Dias, viu também ser aprovada "uma adenda" ao programa "Vsi Tut todos aqui" para "a criação de uma bolsa de habitação municipal para inclusão das famílias" e de intérpretes nas escolas para crianças e jovens refugiados. O BE propôs ainda a criação de uma comissão de acompanhamento permanente desta resposta da Câmara , constituída pelos vereadores do município, também aprovada.