Lisboa: Associações contra "nomeações diretas" de provedor dos animais

Organizações, que contestam outras nomeações, dizem que Pedro Paiva, proposto para cargo em Lisboa, desempenha funções "antagónicas à defesa dos animais".

Quatro associações de defesa dos animais criticam o processo de "nomeações diretas" para o cargo de provedor dos Animais, criado em 2013 pela Câmara de Lisboa, e pedem que estas sejam feitas por concurso e com a auscultação de quem trabalha na área. Consideram que os últimos três provedores não tinham as competências necessárias para esta função, mas Pedro Paiva, nome agora proposto pelo vereador Ângelo Pereira para esta função, é "o mais chocante".

Conhecido como o "encantador de cães" português, Pedro Paiva é coordenador do projeto de Terapias Assistidas com Cães a Crianças Vítimas de Cancro, participou em conferências do Clube Português de Canicultura e foi formador em unidades cinotécnicas da GNR. A ANIMAL, a SOS Animal, a União Zoófila e o Movimento de Esterilização de Gatos de Lisboa (MEG) dizem que estas funções são "antagónicas de tudo o que é suposto ser a defesa do animal".