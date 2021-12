Lisboa cancela concerto da passagem de ano. Fogo-de-artifício ainda em avaliação

JN Ontem às 23:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal de Lisboa vai cancelar o concerto de final de ano, de acordo com a "RTP".

A emissora adianta também, esta quinta-feira, que a realização do fogo-de-artifício na passagem de ano está ainda a ser avaliada.

Recorde-se que, na quarta-feira, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira confirmou o cancelamento dos festejos de rua e do fogo-de-artifício agendado para a passagem de ano da Invicta. Além disso, o concerto dos GNR agendado para o último dia do ano no Queimódromo foi antecipado para a véspera, no Pavilhão Rosa Mota.