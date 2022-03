Lisboa é o sexto melhor destino para casamentos gays

Sofia Cristino Hoje às 19:22 Facebook

Comunidade LGBT escolhe capital pelo clima, restaurantes e hotéis. Londres, Paris e Madrid são as cidades mais procuradas

Lisboa é o sexto melhor destino para casamentos LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgênero) do mundo, de acordo com dados divulgados esta sexta-feira pela agência de comunicação britânica Digitaloft. As 10 horas médias de exposição solar, a temperatura média no verão de 22,7 graus, o número de restaurantes e hotéis românticos e sermos um dos países mais abertos a pessoas LGBT são alguns dos critérios que colocam Lisboa em sexto lugar. A capital é ultrapassada apenas por Londres, Paris, Madrid, Barcelona e Toronto.

O casamento entre pessoas do mesmo sexo foi legalizado em 2010 em Portugal, depois da Holanda (o primeiro país a legalizar há 21 anos), Amesterdão, Bélgica, Noruega, algumas cidades em Espanha e no Canadá, e Durban, na África do Sul.