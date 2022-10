Lisboa: "Há quem não tire o passe gratuito para não estar na fila"

Seniores com problemas de saúde criticam ter de ficar de pé "várias horas" e pedem cadeiras para se sentarem.

Mário Alves, 67 anos, está há duas horas à espera para ser atendido e ainda tem 37 pessoas à frente, no posto de atendimento da estação do metro do Campo Grande. "Fiz uma rotura de ligamentos e não posso estar tanto tempo de pé. Conheço reformados, que têm direito ao passe gratuito, que não vêm tirá-lo para não estarem à espera. Os estudantes também engrossam a fila", lamenta o sénior, que vai aderir ao título gratuito para moradores de Lisboa com mais de 65 anos. "Podiam ter cadeiras, devia estar sentado", diz ainda.

Os passes gratuitos propostos por Moedas abrangem também os alunos universitários até aos 23 anos (ou 24, se estudarem medicina ou arquitetura), o que tem levado milhares de pessoas, além das que já iam por outros motivos, aos postos de atendimento do Marquês de Pombal e do Campo Grande.