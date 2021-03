Lisboa: no mercado de Arroios é preciso andar de guarda-chuva

Sofia Cristino Hoje às 14:14 Facebook

Vendedores dizem que água apodrece alimentos e molha clientes. Equipamento foi requalificado há quatro anos, mas a chuva continua a entrar.

Sempre que chove com mais intensidade em Lisboa, os comerciantes do Mercado de Arroios andam numa correria a salvar legumes e frutas para não apodrecerem. Há quem abra mesmo o guarda-chuva para proteger os alimentos. Chove dentro do mercado há vários anos, mas os vendedores queixam-se de que no último ano a situação piorou, apesar do equipamento ter sido requalificado há quatro anos. A água cai das janelas partidas e acumula-se no chão, mas também nas paredes, onde as infiltrações e humidade já são notórias.

Beatriz Gomes, vendedora de legumes e fruta, diz que a chuva já estragou o computador e quilos de tomates, uvas e cebolas. "Ponho bacias no chão que ficam cheias de água em meia hora", conta. Para tentar proteger os alimentos, cobre as bancas com plásticos, mas não é suficiente. "Há sempre algo que se estraga", lamenta.