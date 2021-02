Lisboa pede voluntários que já tiveram covid-19 para trabalhar em hospitais de campanha

Emília Monteiro Hoje às 20:44 Facebook

A Universidade de Lisboa (UL) está a pedir a pessoas que já tiveram covid-19 que se inscrevam como voluntárias para trabalhar na Estrutura Hospitalar de Contingência de Lisboa (com capacidade para 58 doentes) e no novo hospital de campanha, que abre na próxima semana, podendo receber até 150 doentes.

"As pessoas que já estiveram infetadas, teoricamente, têm algum grau de imunidade que funcionará como uma segurança adicional", disse ao JN António Dias, médico responsável pela estrutura.

As tarefas dos voluntários, que prestaram serviço em dois turnos semanais de quatro horas, destinam-se a "apoiar os profissionais de saúde em tarefas de alimentação, higiene e outros cuidados dos doentes, bem como tarefas de apoio administrativo".

O hospital de contingência está a receber doentes de sete hospitais de Lisboa. "Os doentes menos graves são transferidos de outros hospitais para esta unidade onde, após três ou quatro dias, têm alta. Ao sair dos internamentos dos hospitais, estão a deixar camas vagas para outros doentes mais graves", explicou António Dias.

A Universidade apelou a estudantes, professores e funcionários de Universidades e Politécnicos com idade mínima de 18 anos que se inscrevam, mas a candidatura está aberta a toda a população. A confirmação de que já estiveram infetados será assegurada pela Universidade de Lisboa, através de testes serológicos. As inscrições podem ser feitas através do preenchimento deste formulário.