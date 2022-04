Lisboa quer recuperar 1200 casas municipais devolutas

Autarquia está a preparar a primeira Carta Municipal de Habitação, um documento com soluções para aumentar a oferta de casas na cidade.

A Câmara de Lisboa quer recuperar e pôr no mercado 1200 casas municipais das 48 mil devolutas que existem na cidade. Este é um dos objetivos da primeira Carta Municipal de Habitação, discutida esta tarde de terça-feira nos Paços do Concelho. O documento terá um cronograma com todas as estratégias de habitação municipal para os próximos dez anos.

A vereadora da Habitação, Filipa Roseta, diz ao JN que o número de casas vazias "é brutal" e que "é urgente criar soluções habitacionais". "Estamos a tentar perceber porque não estão no mercado e o que podemos fazer para ajudar a trazê-las", explica.

A vereadora reconhece que a autarquia "tem muitas propriedades que não estão habitadas" e uma vez que o dinheiro vindo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) "não chega" para reabilitar todo o património municipal, a solução passará também por "incentivar pequenos promotores a investirem".

A autarquia tem 2000 casas "não atribuídas", das quais 800 estão ocupadas abusivamente. "Sobram 1200, que estamos a trabalhar para reabilitar e por o mais rápido possível cá fora", garante.

"Acelerar burocracia"

Filipa Roseta quer ainda trazer para o mercado casas devolutas das 7800 pertencentes a privados e, para o conseguir, defende que "os licenciamentos têm de funcionar melhor"."O IMI já está no valor máximo e mesmo assim continuam devolutas. Demora-se muito a aprovar os projetos e acabam por não avançar. Acho que podemos acelerar a burocracia", considera.

PUB

A autarquia esteve, esta tarde, reunida com o Conselho Municipal de Habitação, constituído por 22 parceiros, entre associações de moradores, bancos, inquilinos e a Santa Casa da Misericórdia, aos quais já tinha apresentado os objetivos do documento, e esteve pela primeira vez com investigadores.

"Temos falado com vários grupos e entidades, hoje falamos com a nossa comunidade científica, que é muito forte em Lisboa. Podem ajudar-nos, cada um com a sua especialidade, para que se dê um passo diferente na habitação. Queremos que a carta seja o mais participada possível", diz.

Em conjunto vão desenhar um cronograma com as ações previstas até ao final deste ano. "Não basta anunciar casas, é preciso dizer quanto tempo demoram a ser construídas e quanto custam, o que falha muito na política de habitação", explica.

"Mais do que construir fogos", a vereadora diz ainda que "um dos nossos grandes objetivos é construir três mercados: ter mais habitação no mercado social, mas também num sistema misto, municipal e privado, de renda acessível, e incentivar privados a trazerem projetos".

"O que pretendemos verdadeiramente com a carta é ter a certeza de que os recursos da cidade podem ser aproveitados ao máximo", conclui.