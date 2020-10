Lisboa quer reutilizar materiais de construção civil

Sofia Cristino Hoje às 21:10 Facebook

Lisboa vai ter um banco de materiais decorativos e de construção. A ideia é "reutilizar portas, varandas, estuques, puxadores, cantarias, entre outros, muitos deles únicos, de edifícios demolidos".

"Trata-se de aplicar a economia circular no setor da construção civil e reutilizar elementos arquitetónicos que distinguem a cidade e lhe dão identidade, tudo o que é património e tem valor e pode ser reutilizado", explica ao JN Diogo Moura, líder da bancada municipal do CDS e autor da proposta, aprovada por unanimidade esta terça-feira na Assembleia Municipal de Lisboa.

Pretende-se que os materiais possam ser "reutilizados na reabilitação do património ou na construção de novos edifícios, contribuindo para o prolongamento do ciclo de vida destes produtos e a redução da produção de resíduos de construção e demolição na cidade".

O espaço de recolha destes materiais poderá acolher ainda uma área expositiva "para mostrar a história da arquitetura da cidade, a par do que já existe com o Banco do Azulejo, em Lisboa, o Banco de Materiais do Porto e a Plataforma "Repositório de Materiais".

"O caminho de futuro das cidades passa pela implementação de medidas e programas que promovam a economia circular de reutilização, recuperação e durabilidade dos objetos e materiais. Em Lisboa, e apesar do Programa Azulejar (PISAL), não existem medidas e ações no âmbito do setor da reabilitação urbana e construção civil, setor que produz anualmente cerca de 7,5 milhões de toneladas de resíduos sólidos", lê-se ainda na proposta.