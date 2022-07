Lisboa suspende novos registos de Alojamento Local por seis meses

Adriana Castro* Hoje às 11:34 Facebook

Enquanto não entrar em vigor o Regulamento Municipal do Alojamento Local (AL) em Lisboa, estão suspensos os novos registos em 14 das 24 freguesias do concelho: Ajuda, Alcântara, Areeiro, Arroios, Avenidas Novas, Belém, Campo de Ourique, Estrela, Misericórdia, Parque das Nações, Penha de França, Santa Maria Maior, Santo António e São Vicente. A medida arrancou a 15 de abril, depois de ter sido aprovada em Assembleia Municipal e vigora durante seis meses. Ou seja, até outubro. Mas pode ser renovada por igual período.

A "suspensão imediata" de novas autorizações aplicou-se nas freguesias "onde se verificou um rácio igual ou superior a 2,5 % entre o número de estabelecimentos de AL e o número de fogos de habitação permanente, sem prejuízo das zonas de contenção em vigor". Entre as freguesias de Lisboa onde o peso do AL é mais representativo está Santa Maria Maior com 52%, Misericórdia com 39% e Santo António com 26%.

Para o presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), Eduardo Miranda, citado pela Lusa, a suspensão de novos registos "não faz sentido, não é baseada em factos".