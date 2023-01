Lisboa tem cada vez mais sem-abrigo estrangeiros

Timorenses e argelinos entre os que mais vivem na rua. Associações falam num novo tipo de refugiados.

O número de sem-abrigo aumentou, no último ano, em Lisboa, e "o perfil mudou muito". São sobretudo estrangeiros, principalmente argelinos, timorenses e pessoas oriundas da América do Sul. "Esta realidade mudou muito. Em 2021, o nosso gabinete só fez 17 atendimentos a pessoas estrangeiras em situação de sem-abrigo durante o ano todo. Em 2022, ultrapassamos os 800. Tem sido um desafio", revelou, ontem, Flávia Tourinho do Alto Comissariado para as Migrações, no debate "A crise das pessoas em situação de sem-abrigo em Lisboa".

Embora ainda não haja dados oficiais do número de sem-abrigo de 2022, João Marrana, assessor da vereadora dos Direitos Sociais da Câmara de Lisboa, disse, ontem, que a Autarquia tem "a perceção que aumentou muito o número de pessoas a viverem na rua".