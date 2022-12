Lisboa: "Túneis de drenagem vão resolver 70% a 80% das inundações"

José Silva Ferreira é coordenador do Plano Geral de Drenagem de Lisboa.

Que problemas vão resolver os dois túneis de drenagem que estão a ser construídos em Lisboa: Monsanto-Santa Apolónia (cinco quilómetros) e Chelas-Beato (um quilómetro)?

Com os túneis esperamos resolver 70% a 80% dos problemas com as inundações, é um bom índice de eficiência. Vão captar a água recolhida em dois pontos altos (Monsanto e Chelas) e noutros pontos ao longo do seu percurso até ao rio Tejo. O documento geral de drenagem tem outros vetores. O primeiro é o controlo na origem. Faz-se uma espécie de barragem nas zonas altas e deixa-se passar a água a um ritmo diferente, de modo a não provocar inundações. Também ajudamos na infiltração. Nessa parte já temos duas grandes obras feitas, uma na zona da Ameixoeira e outra no Alta da Ajuda.