Lisboa vai reconverter Alojamento Local em habitação a preços controlados

A Câmara Municipal de Lisboa vai lançar nos próximos meses o programa Renda Segura, no qual disponibilizará casas atualmente no mercado de Alojamento Local para uma bolsa de aluguer a custos controlados.

A revelação foi feita, na manhã desta segunda-feira, pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina. O autarca explicou que, na prática, a Autarquia vai alugar casas a proprietários, subarrendando-as depois a

Quem pretenda viver na cidade por um valor inferior, suportando a diferença.

Os interessados pagarão una renda que não pode ser superior a um terço dos seus rendimentos, sejam agregados, ou pessoas individuais.

O plano Renda Segura não tem ainda data definida para apresentação, mas de acordo com Fernando Medina, "as conversações com os proprietários estão a correr bem" e deverão ser disponibilizadas cerca de mil casas ao abrigo do projeto.

Fernando Medina falava, no final da apresentação do programa estratégico do turismo de Lisboa 2020-2024, que elege como principal objetivo "a sustentabilidade do setor" em toda a Área Metropolitana da capital, com a criação de novos polos de atratividade.

Um dos pontos destacados neste documento é precisamente o garantir da paz social entre turistas e habitantes da cidade.