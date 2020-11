Loja "A Vida Portuguesa" fecha portas em Lisboa 

Alfredo Teixeira Hoje às 19:11 Facebook

A loja "A Vida Portuguesa" que comercializa produtos que fazem parte da memória quotidiana dos portugueses vai encerrar definitivamente a sua loja na esquina da Rua Ivens com o Largo das Belas Artes, ao Chiado, em Lisboa. A loja portuense localizada nos Clérigos continuará aberta.

"Há quatro anos, abrimos a porta de uma loja «A Vida Portuguesa», dedicada a produtos para a casa, na esquina da Rua Ivens com o Largo das Belas Artes, ao Chiado. Foi montada como todas as nossas outras lojas: recuperando móveis antigos condenados a desaparecer. Nunca é um processo fácil - mas quem disse que gostávamos de facilidades? - e aqui não foi exceção. Hoje que esta loja fechará as portas definitivamente, lembramos a aventura da sua construção", escreve Catarina Portas na página do Facebook sem adiantar os motivos para o encerramento.

Bordados, loiças, mantas tradicionais, alumínios, perfumaria, papelaria, livraria, brinquedos, figurado da olaria portuguesa, louça Bordalo Pinheiro, os sabonetes Ach Brito e Confiança, as conservas ou a pasta medicinal Couto, entre muitas outras marcas de antigamente, foram colocadas de novo nas estantes das cinco lojas "A Vida Portuguesa", fruto de "longo dos últimos anos" de pesquisa de Norte ao Sul de Portugal, em busca de produtos de criação e fabricação portuguesa.

Esta primeira loja "A Vida Portuguesa" abriu em Junho de 2007, em pleno coração do Chiado. Ocupando as centenárias instalações do antigo armazém e fábrica de perfumes David & David, tendo sido conservados os armários e frascos de pó de arroz., alumínios, perfumaria, papelaria, livraria, brinquedos e ainda, claro, toda uma gama de produtos de limpeza, higiene e alimentação. Em 2009, foi eleita pela Time Out Lisboa como uma das 10 lojas mais originais da cidade.