Longas filas de espera para o controlo de passageiros devido a plenário do SEF

JN Hoje às 13:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Um plenário dos agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no aeroporto de Lisboa, gerou longas filas de espera pelo controlo de passageiros, este domingo de manhã. Todos os passageiros de voos internacionais são obrigados a passar pelo controlo de fronteiras.

Centenas de pessoas aglomeraram-se na zona de desembarque do aeroporto de Lisboa devido à realização de um plenário dos agentes do SEF, entre as 6 e as 9 horas. Alguns passageiros, descontentes, divulgaram nas redes sociais imagens de muitas pessoas concentradas na zona de chegada dos voos internacionais.

Quando é que essa vergonha portuguesa irá acabar? Desembarque dos vôos internacionais do Aeroporto de Lisboa: respeito total a quem passa horas dentro de um avião e vem trazer recursos para o país. SHAME! pic.twitter.com/tl4qnnfHK8 - Leandro Silva (@LeandroSilva71) May 29, 2022

A TAP comunicou a situação, no sábado, através das redes sociais, e alertou para possíveis "constrangimentos e tempos de espera mais prolongados no controlo de fronteiras, podendo causar perturbações e atrasos na operação das companhias aéreas".