Macaco escapa do Zoo de Lisboa e é encontrado em oficina automóvel

Um macaco-capuchinho escapou esta quinta-feira do Jardim Zoológico de Lisboa, tendo sido capturado momentos depois na zona da Estrada das Laranjeiras, na capital.

Segundo a agência Lusa, o animal fugiu por volta das oito horas, foi avistado na rua uma hora depois e acabou por ser apanhado às 10, numa oficina automóvel na zona.

Em comunicado, o Zoo de Lisboa explica que o pequeno primata, que terá cerca de 40 centímetros de comprimento e três quilos, terá fugido durante uma disputa "por questões territoriais e de dominância". "O Jardim Zoológico recuperou o animal com a maior brevidade e segurança", lê-se na nota.

De acordo com a TVI, foi aberto um inquérito para apurar as causas do incidente, que terá sido o primeiro do género.